Кто может разобраться? номер 14
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Кто может разобраться? номер 14
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Гость:
Le chauffeur aime son auto rouge. Jacques met son pantalon noir, sa chemise bleue et ses bottes beiges. Mon petit frère cache une coccinelle dans sa poche. Le père de Victor travaille dans le cinéma rose et blanc. La jupe d'Hélène est verte et son chapeau est aussi vert.
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