35% всех работающих на заводе составляли женщины,58%-мужчины,остальные 98 человек были подростки-ученики. а) найдите отношение числа мужчин,работающих на заводе,к числу подростков-учеников? б) сколько мужчин и сколько женщин ...
Математика
35% всех работающих на заводе составляли женщины,58%-мужчины,остальные 98 человек были подростки-ученики. а) найдите отношение числа мужчин,работающих на заводе,к числу подростков-учеников? б) сколько мужчин и сколько женщин было среди взрослых рабочих?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
подростки-ученики составляют 100-35-58=7%. их 98 человек. Значит 1% составляют 98/7=14 людей. отношение числа мужчин к числу подростков-учеников равно 58% / 7%≈8.29 мужчин 14*58%=812 человек женщин 14*35%=490 человек
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