35% всех работающих на заводе составляли женщины,58%-мужчины,остальные 98 человек были подростки-ученики. а) найдите отношение числа мужчин,работающих на заводе,к числу подростков-учеников? б) сколько мужчин и сколько женщин ...

Математика

35% всех работающих на заводе составляли женщины,58%-мужчины,остальные 98 человек были подростки-ученики. а) найдите отношение числа мужчин,работающих на заводе,к числу подростков-учеников? б) сколько мужчин и сколько женщин было среди взрослых рабочих?

Автор: Гость