Нужна срочно презентация на тему Звёздное небо весной, 2 класс окружающий мир.

Гость: Гость:

Звёздное небо весной по своемому уникально если посмотреть на небо то можно увидеть красивое небо особенно вечером и утром можно увидеть звезда это не только маленькие но и крупные звёзды есть только одна звезда крупная это солнце потому что астрономы увидели что на солнце нельзя было добраться слишком близко и они подумали что эсли на неё нельзя долииеть и вообще добраться и она очень ярко светить то можно его щетать что она будит звездой. Ну впринципи звёздное небо вечной очень красивое!