Решите задачу: В равеобедренную трапецию вписана окружность Площадь трапеции 125 Хорда, проходящая над центром, и соединяющая боковые стороны трапеции равна 8 Найдите площадь круга

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Если провести высоту через центр вписанной окружности, и радиусы в точки касания, то очевидно h = 2*R; m/(2*R) = sin(α); α - угол при большем основании, трапеции. Второе соотношение только кажется неочевидным - угол, под которым видна половина заданной хорды из центра окружности, составляет 180° вместе с углом трапеции при меньшем основании, то есть равен углу при большем основании трапеции. Кроме того, в описанной равнобедренной трапеции боковая сторона равна полусумме оснований c = (a + b)/2, поэтому S = c*h; Получилось m/h = h/c; c = S/h; или (2*R)^3 = m*S; R^3 = m*S/8; Отсюда легко найти R, а потом и площадь круга. Если подставить числовые значения, то R = 5; площадь круга 25π