Помоги те решить срочно Медный цилиндр объёмом 20 см в кубе подвесили к динамомет??у и погрузили в подсолнечное масло. Какую силу будет показывать динамометр в этом случае (плотность подсолнечного масла-940 кг/м в кубе)? А. ...
Физика
Помоги те решить срочно Медный цилиндр объёмом 20 см в кубе подвесили к динамомет??у и погрузили в подсолнечное масло. Какую силу будет показывать динамометр в этом случае (плотность подсолнечного масла-940 кг/м в кубе)? А. 1,8 Н Б. 1,6 Н В. 0,2 Н Г. 3 Н И это 6. Вычислите выталкивающую силу, действующую на пробку, объемом 0,05 м3 погруженную в спирт А. 120 Н Б. 400 Н В. 40 Н
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Б (1,6 Н) 2)Б (400 Н)
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