Чим подобаеться тобі осінь ? Чому ? Напиши про це текст-міркування (5 - 7 речень)

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Чим подобаеться тобі осінь ? Чому ? Напиши про це текст-міркування (5 - 7 речень)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мені подобається осінь.Дерева вкриваються жовтим та багряним листям.Воно,наче золото,блищить на сонці.Я люблю ходити по опалому листю,слухати його шурхіт.Також залюбки збираю букети з різнобарвних осінніх листочків.Ще мені подобається осіннє повітря.Воно таке чисте,прозоре,прохолодне.у ньому відчувається запх засушених листочків.А небо,ох,небо,воно ніколи не буває таким яскраво синім,як у сонячні осінні дні...Кожна пора року гарна,але осінь для мене --- найкраща!
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