Помогите составить предложения со словами: Дотация, Муссировать, Игнорировать, Императивный, Кадастр, Истеблишмент.

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Помогите составить предложения со словами: Дотация, Муссировать, Игнорировать, Императивный, Кадастр, Истеблишмент.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта область постоянно нуждается в дотациях из бюджета. Пора уже прекратить муссировать этот вопрос. Мы не можем игнорировать просьбу о помощи! В конфликт вмешался весь истеблишмент. Перед нами пример глагола в императивном, то есть, повелительном наклонении. Мы получили на нашу квартиру кадастровый паспорт, где указаны все основные сведения о ней.
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