На какой вопрос отвечали данным решением? От одной пристани в противоположных направлениях одновременно отплыли 2 теплохода. Скорость 1 40км ч, а другого 30. км ч В пути они были 2ч 1. 30*2- 2.40*2- 3.30+40- 4.30*2+40*2-

Математика

На какой вопрос отвечали данным решением? От одной пристани в противоположных направлениях одновременно отплыли 2 теплохода. Скорость 1 40км ч, а другого 30. км ч В пути они были 2ч 1. 30*2- 2.40*2- 3.30+40- 4.30*2+40*2-

Автор: Гость