Помогите решить кто что может.
Химия
Помогите решить кто что может.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из того что я знаю это Pb(NO3)2+2KOH=2KNO3+Pb(OH)2. помойму 1 4 5 не идут а с t еще не изучал
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