Прокариотическая клетка состав и функции

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Характерным представителем прокариотических клеток являются бактерии, обитающие повсюду: в воде, почве, продовольственных продуктах. Строение такой клетки показано на рисунке ниже. Строение прокариотической клетки Строение прокариотической клетки: 1 — клеточная стенка; 2 — цитоплазматическая мембрана: 3 — хромосома (кольцевая молекула ДНК); 4 — впячивание цитоплазматической мембраны; 5 — вакуоль; 6 — мезосома (запасная внешняя мембрана); 7 — скопление мембран, осуществляющих фотосинтез; 8 — рибосома; 9 — жгутики. Прокариотические клетки не имеют оформленного ядра. Их ДНК погружена в цитоплазму и не окружена оболочкой. Размеры бактериальных клеток различны и колеблются от 1 до 10—15 мкм. Основная особенность строения бактерий — отсутствие ядра. Наследственная информация заложена в одной молекуле ДНК, погруженной в цитоплазму. ДНК бактерий не образует комплексов с белками, и поэтому подавляющее большинство генов, входящих в состав хромосомы, «работает», то есть с них непрерывно считывается наследственная информация. Бактериальная клетка окружена мембраной, отделяющей цитоплазму от клеточной стенки. В цитоплазме мембран мало. В ней находятся рибосомы, осуществляющие синтез белков. Все ферменты, обеспечивающие процессы жизнедеятельности бактерий, диффузно рассеяны по цитоплазме или прикреплены к внутренней поверхности мембраны. У многих микроорганизмов внутри клетки откладываются запасные вещества — полисахариды, жиры, полифосфаты. Эти вещества, включаясь в обменные процессы, могут продлевать жизнь клетки, когда отсутствуют внешние источники энергии. Как правило, бактерии размножаются делением клетки надвое. Бактериям свойственно спорообразование. Обычно споры возникают, когда ощущается недостаток в питательных веществах или когда в среде обитания в избытке накапливаются продукты обмена. Спорообразование начинается с отшнуровывания части цитоплазмы от материнской клетки. Отшнуровавшаяся часть содержит хромосому и окружена мембраной. Споры бактерий в сухом состоянии очень устойчивы. В таком состоянии они сохраняют жизнеспособность многие сотни и даже тысячи лет, выдерживая резкие колебания температуры.