Даю 45 баллов, пожалуйста, помогите решить 48 пример, буду благодарен за помощь
Алгебра
Даю 45 баллов, пожалуйста, помогите решить 48 пример, буду благодарен за помощь
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Гость:
Найдём z домножим числитель и знаменатель (1+i)
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