Даю 45 баллов, пожалуйста, помогите решить 48 пример, буду благодарен за помощь

Алгебра
Даю 45 баллов, пожалуйста, помогите решить 48 пример, буду благодарен за помощь
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём z домножим числитель и знаменатель (1+i)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Французский язык
Кто может разобраться? номер 14
Ответить
Математика
35% всех работающих на заводе составляли женщины,58%-мужчины,остальные 98 человек были подростки-ученики. а) найдите отношение числа мужчин,работ...
Ответить
Математика
На какой вопрос отвечали данным решением? От одной пристани в противоположных направлениях одновременно отплыли 2 теплохода. Скорость 1 40км ч, а...
Ответить
Математика
Выполните действия - 7.5+4.2 -3.7-5.8 -4.7-2.8 3.7-5.7 -6/9+5/6 -2 1/8-1 5/16
Ответить
Биология
Прокариотическая клетка состав и функции
Ответить