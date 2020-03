Переведите и Определите, какой частью речи является выделенное слово: а) существительным (п); б) глаголом(v). Переведите предложения на русский язык.1) 1. The MILK yields on the farm have increased. 2) High productive cow...

Английский язык

Переведите и Определите, какой частью речи является выделенное слово: а) существительным (п); б) глаголом(v). Переведите предложения на русский язык.1) 1. The MILK yields on the farm have increased. 2) High productive cows are MILKED twice a day. 3) Don't drink the MILK, it is very hot. 4) There are many BREEDS of cattle in this region. 5) The farmer BREEDS hogs, sheep and poultry on his farm. 6) Dairy cattle, that is, dairy cows provide milk that may be used in making various dairy PRODUCTS . 7) Beef cattle are the PRODUCER of beef.

