Замени сочетания слов одним словом. Слово запиши. 1. Ягоды, плоды, сваренные с сахаром. 2. Мастер по приготовлению пищи. 3. Маленький варёный пирожок с начинкой.

Русский язык

Замени сочетания слов одним словом. Слово запиши. 1. Ягоды, плоды, сваренные с сахаром. 2. Мастер по приготовлению пищи. 3. Маленький варёный пирожок с начинкой.

Автор: Гость