Замени сочетания слов одним словом. Слово запиши. 1. Ягоды, плоды, сваренные с сахаром. 2. Мастер по приготовлению пищи. 3. Маленький варёный пирожок с начинкой.
Русский язык
Замени сочетания слов одним словом. Слово запиши. 1. Ягоды, плоды, сваренные с сахаром. 2. Мастер по приготовлению пищи. 3. Маленький варёный пирожок с начинкой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 варенье 2 повар 3 пельмень
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