Замените данные предложения другими,близкими по смыслу . Поставьте ,где нужно тир??.ОБРАЗЕЦ:Мой отец стоит дома.-мой отец(сущ., им. п)-строитель(сущ., им . п) 1 Моя мать шьёт одежду.2 Старший брат учится в институте. 3 Младший ...
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Замените данные предложения другими,близкими по смыслу . Поставьте ,где нужно тир??.ОБРАЗЕЦ:Мой отец стоит дома.-мой отец(сущ., им. п)-строитель(сущ., им . п) 1 Моя мать шьёт одежду.2 Старший брат учится в институте. 3 Младший брат недавно поступил в школу.4 Наш дедушка лечит зверей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Моя мать шьёт одежду. Моя мать (сущ., Им. п.) - швея (сущ., Им. п.). 2. Старший брат учится в институте. Старший брат (сущ., Им. п.) - студент (сущ., Им. п.). 3. Младший брат недавно поступил в школу. Младший брат (сущ., Им. п.) - школьник (сущ., Им. п.). 4. Наш дедушка лечит зверей. Наш дедушка (сущ., Им. п.) - ветеринар (сущ., Им. п.).
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