Замените данные предложения другими,близкими по смыслу . Поставьте ,где нужно тир??.ОБРАЗЕЦ:Мой отец стоит дома.-мой отец(сущ., им. п)-строитель(сущ., им . п) 1 Моя мать шьёт одежду.2 Старший брат учится в институте. 3 Младший ...

Гость: Гость:

1 Моя мать шьёт одежду. Моя мать (сущ., Им. п.) - швея (сущ., Им. п.). 2. Старший брат учится в институте. Старший брат (сущ., Им. п.) - студент (сущ., Им. п.). 3. Младший брат недавно поступил в школу. Младший брат (сущ., Им. п.) - школьник (сущ., Им. п.). 4. Наш дедушка лечит зверей. Наш дедушка (сущ., Им. п.) - ветеринар (сущ., Им. п.).