Замените словосочетание талантливых учителей (предложение 17), построенное на осн??ве связи согласование, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.
Русский язык
Замените словосочетание талантливых учителей (предложение 17), построенное на осн??ве связи согласование, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.
Ответ(ы):
Гость:
Таланты учителей..............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Имеется 7 конвертов и 6 различных марок. сколько ими способами можно выбрать конве??т с маркой для письма?
Беларуская мова
Английский язык