ЗАМЕНИТЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ ГЛАГОЛАМИ С ИЗУЧАННЫМИ СУФФИКСАМИ. ТОРЖЕСТВЕННО ИДТИ- ПОКРЫВАТЬ ЛАКОМ- БЫТЬ ШЕФОМ- ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ- ЕЗДИТЬ ПО НОВЫМ МЕСТАМ- ПРОВОДИТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ- ПОСЫЛАТЬ ТЕЛЕГРАММУ- ДАТЬ СОВЕТ-
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ЗАМЕНИТЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ ГЛАГОЛАМИ С ИЗУЧАННЫМИ СУФФИКСАМИ. ТОРЖЕСТВЕННО ИДТИ- ПОКРЫВАТЬ ЛАКОМ- БЫТЬ ШЕФОМ- ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ- ЕЗДИТЬ ПО НОВЫМ МЕСТАМ- ПРОВОДИТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ- ПОСЫЛАТЬ ТЕЛЕГРАММУ- ДАТЬ СОВЕТ-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Торжественно идти-шествовать,покрывать лаком-лакировать,быть шефом-шефствовать,принимать участие-участвовать,ездить по новым местам-путешествовать,проводить расследование-расследовать,посылать телеграмму-телеграфировать,дать совет-советовать
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