Замените существительного сочетание существительное плюс существительное словосочетание прилагательное плюс существительное

Русский язык
Замените существительного сочетание существительное плюс существительное словосочетание прилагательное плюс существительное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фигуры изо льда - ледяные фигуры
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