Замените заимствованные слова подходящими по смыслу словами: дефектов мемуары энтузиазмом гилкипером информация мизерное эволюция импонируют имидж элементарное сервис
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Замените заимствованные слова подходящими по смыслу словами: дефектов мемуары энтузиазмом гилкипером информация мизерное эволюция импонируют имидж элементарное сервис
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изъяны, рассказы, сообразительность, вратарь, архив, не значимое, развитие-изменение, привлекает, вид-образ.
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