Занятия народов севера - оленеводство. 3 класс

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Природа, неотделимая от жизни северных народов, во многом определила их культуру, занятия и образ жизни — кочевой или полуоседлый. Для жителей тундры — ненцев , коряков и чукчей, живущих в суровых условиях Арктики, основу хозяйственного уклада составляло продуктивное потребительское оленеводство крупностадного типа. Оленеводы тундры круглый год были заняты выпасом стад, находившихся на подножном корме: зимой — ягеле (разновидность лишайника), летом в рацион добавлялась зелень кустарников и травы, а осенью — грибы, излюбленное лакомство оленей. Основным орудием оленевода был аркан. Зимой кочевали к границе лесов, летом — к морскому побережью, на продуваемые ветром места, защищавшие стада от гнуса и оводов. Основным видом транспорта у оленеводов была оленья упряжка.