Сообщение об одном из животных международной красной книги - носорог 4 класс
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Сообщение об одном из животных международной красной книги - носорог 4 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Носорог- очень красивое, большое животное. у него из носа торчит рог, поэтому он так ииназыается. мне очень нравятся носороги
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