Туыстық атауларға өздеріңше сипаттама беріңдерм.. әке , шеше , бала , ер-азамат , әйел , жамағат , отағасы

Қазақ тiлi
Туыстық атауларға өздеріңше сипаттама беріңдерм.. әке , шеше , бала , ер-азамат , әйел , жамағат , отағасы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Əке -отбасындағы басты мүше отағасы шеше-сені туған адам отанасы бала-отбасындағы ең кіші мүше ер азамат-улкен ағаларды айтады айел-айел адам ол ана болуы мүмкін жамағат-туыстар отағасы-əке
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