, стереть закрывать стоять подойти повесить списать разделить смотреть отойти Со??тавьте предложения употребив в них сочетания данных ниже глаголов со словами доска

Гость: Гость:

На уроке учитель вызвал Диму к доске. После него были и другие ученики, поэтому доска была вся исписанна. Он начал стирать всё с доски. Пока он стоял, он услышал шёпотом своих одноклассников: -Хей Петя, дай пожалуйста списать у тебя решение задачи, которая решала Вика, а то я не успел написать. Дима стоял 1 минуту. Учительница дала ему задачу. Она была сложная, так как там надо было делить. Все смотрели на Диму как он решал. Вдруг он закрыл спиной часть задачи, вдруг кто-то сказал: -Дима, отойди, ничего не видно! Дима начал смотреть на ученика (кто же это сказал?) это оказалась Вика, которая решала задачу. Она была отличница. Он отошёл и все заметили как он написал. Подчерк у него был ужасный, поэтому никто не понимал что он пишет. Дима подошёл к учителю, и сказал что он всё решил: -Иди за свою парту, всё правильно. -Ох Ирина Ивановна! Я забыл вам дать плакат, и рассказать что я сделал! Он повесил свой плакат на доску, рассказал её очень хорошо. Он получил пятёрку. Он сел за свою парту. А после уроков пошёл домой.