Пожалуйста помогите написать конец к сочинению о романе "дубровский" (не знаю как ??равильнее закончить) начните так: "Мне очень понравился этот роман..." P. S. Заранее спасибо

Литература
Пожалуйста помогите написать конец к сочинению о романе "дубровский" (не знаю как ??равильнее закончить) начните так: "Мне очень понравился этот роман..." P. S. Заранее спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне очень понравился роман.Искренне люблю читать Дубровского ,и его романы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите сделать задание, стр. 31, задание 5.
Ответить
Русский язык
Укажите Частицы Как скоро не то......не то как, за что увы,ура пусть, именно
Ответить
Геометрия
Помогите выполнить первое задание пожалуйста :З Задание прикреплено)
Ответить
Математика
449 номер срочно 1 и 3 уровнентя
Ответить
Физика
Определите толщину пластинки длина которой равна 40 см ширина 2,5 см если раскалить проволоку впламени горелки то разорвать ее намного легче почему
Ответить