Пожалуйста помогите написать конец к сочинению о романе "дубровский" (не знаю как ??равильнее закончить) начните так: "Мне очень понравился этот роман..." P. S. Заранее спасибо
Литература
Пожалуйста помогите написать конец к сочинению о романе "дубровский" (не знаю как ??равильнее закончить) начните так: "Мне очень понравился этот роман..." P. S. Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне очень понравился роман.Искренне люблю читать Дубровского ,и его романы.
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