Пожалуйста помогите написать конец к сочинению о романе "дубровский" (не знаю как ??равильнее закончить) начните так: "Мне очень понравился этот роман..." P. S. Заранее спасибо

Литература

Пожалуйста помогите написать конец к сочинению о романе "дубровский" (не знаю как ??равильнее закончить) начните так: "Мне очень понравился этот роман..." P. S. Заранее спасибо

Автор: Гость