Помогите выполнить первое задание пожалуйста :З Задание прикреплено)

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Прямая СС1 : 1)лежит в плоскости дд1сс1 и в плоскости ВВ1С1С 2) пересекает плоскость АВСД и плоскость А1в1с1д1 3)параллельна АА1ВВ1 4) этой прямой параллельны прямые АА1, ВВ1, ДД1 5) пересекаются прямые ДС, Д1С1, ВС,В1С1 6) скрещиваются АВ А1В1 АД, А1Д1 Прямая АВ: 1)лежит в плоскости АВСД и в плоскости АА1ВВ1 2) пересекает плоскость АА1ДД1 и плоскость ВВ1СС1 3)параллельна ДД1СС1 4) этой прямой параллельны прямые СД, С1Д1, А1В1 5) пересекаются прямые АД, ВС,АА1,ВВ1 6) скрещиваются А1Д1, С1В1 ДД1, СС