Выписать из любого литературного произведения 3 глагольных и 3 именных словосочетания

Русский язык
Выписать из любого литературного произведения 3 глагольных и 3 именных словосочетания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Встретил друга,писал письмо,смотрел далеко кто-то тайный,каждый из ребят,некоторые из жителей ,
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