Разбор с цифрой 3, идут
Русский язык
Разбор с цифрой 3, идут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I. Идут - глагол, (что делают?) , действие предмета. II. Н. ф. - идти. П п: несов. вид непереход. невозврат. I спр. Н. п изъявительное наклонение. наст. вр. мн. ч. 3 лицо III. Сказуемое.
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