Найдите: (пожалуйста) а) 1/4 от 5/8 м б)5/6 от 12 кг в) 7/9 от 27 м г)45/100 от 2000 т д)3/10 от 50 га е)3/8 от 40 мм
Математика
Найдите: (пожалуйста) а) 1/4 от 5/8 м б)5/6 от 12 кг в) 7/9 от 27 м г)45/100 от 2000 т д)3/10 от 50 га е)3/8 от 40 мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/4*5/8=5/24 5/6*12=10 7/9*27=21 45/100*2000=900 3/10*50=15 3/8*40=15
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