Найдите: (пожалуйста) а) 1/4 от 5/8 м б)5/6 от 12 кг в) 7/9 от 27 м г)45/100 от 2000 т д)3/10 от 50 га е)3/8 от 40 мм

Математика

Найдите: (пожалуйста) а) 1/4 от 5/8 м б)5/6 от 12 кг в) 7/9 от 27 м г)45/100 от 2000 т д)3/10 от 50 га е)3/8 от 40 мм

Автор: Гость