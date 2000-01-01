Найдите: (пожалуйста) а) 1/4 от 5/8 м б)5/6 от 12 кг в) 7/9 от 27 м г)45/100 от 2000 т д)3/10 от 50 га е)3/8 от 40 мм

Математика
Найдите: (пожалуйста) а) 1/4 от 5/8 м б)5/6 от 12 кг в) 7/9 от 27 м г)45/100 от 2000 т д)3/10 от 50 га е)3/8 от 40 мм
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/4*5/8=5/24 5/6*12=10 7/9*27=21 45/100*2000=900 3/10*50=15 3/8*40=15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочинение на тему " Должен ли разумный человек жить только чувствами ?" примеры брать из рассказов Бунина и Куприна
Ответить
Информатика
Какая основная функция компьютера в настоящие время
Ответить
Литература
Как автор относится к тарасу бульбе?
Ответить
Другие предметы
Какие приспособления есть у степных растений к засушливому климату? Кратко.
Ответить
Математика
Модуль какого из указанных чисел наибольший? -700,1 -702,1 630,2 635,2
Ответить