Сочинение на тему " Должен ли разумный человек жить только чувствами ?" примеры брать из рассказов Бунина и Куприна

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Сочинение Что по вашему счастье в любви (по произведениям Бунина ... очинение Литература : русская Разве бывает несчастная любовь? (по ... Всякая любовь – великое счастье, даже если она не разделена. ..Льва Николаевича Толстого, Антона Павловича Чехова, Ивана Алексеевича Бунина, Александра Ивановича Куприна ...Можно сравнить мнения Бунина и Куприна. Необычайная сила и искренность чувства свойственны героям их рассказов. Куприн свято верил в любовь