Сочинение на тему " Должен ли разумный человек жить только чувствами ?" примеры брать из рассказов Бунина и Куприна

Литература
Сочинение на тему " Должен ли разумный человек жить только чувствами ?" примеры брать из рассказов Бунина и Куприна
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сочинение Что по вашему счастье в любви (по произведениям Бунина ... очинение Литература : русская Разве бывает несчастная любовь? (по ... Всякая любовь – великое счастье, даже если она не разделена. ..Льва Николаевича Толстого, Антона Павловича Чехова, Ивана Алексеевича Бунина, Александра Ивановича Куприна ...Можно сравнить мнения Бунина и Куприна. Необычайная сила и искренность чувства свойственны героям их рассказов. Куприн свято верил в любовь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Какая основная функция компьютера в настоящие время
Ответить
Литература
Как автор относится к тарасу бульбе?
Ответить
Другие предметы
Какие приспособления есть у степных растений к засушливому климату? Кратко.
Ответить
Математика
Модуль какого из указанных чисел наибольший? -700,1 -702,1 630,2 635,2
Ответить
Литература
Напиши сочинение-рассуждение на тему:кто может совершить подвиг
Ответить