Какие приспособления есть у степных растений к засушливому климату? Кратко.

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Все растения степи травянистые, растут на плодородной почве. Растения приспосабливаются к жизни в степи по-разному: например, у тюльпанов, которые имеют красивые цветы, после цветения листья и стебли отмирают, и в земле остаётся луковица с запасом питательных веществ до следующей весны. Также приспособились ирисы и таволга. У таволги на корнях клубневидные утолщения, там откладываются запасные питательные вещества, их даже можно употреблять в пищу. Совсем по-другому приспособились ковыль и типчак. Они растут в виде крупного плотного куста. Внизу, у самой земли, многочисленные побеги плотно прижаты друг к другу. Листья ковыля и типчака узкие, чтобы испарялось меньше влаги, корни уходят глубоко в землю. Травянистые растения: корни-луковицы; длинные корни; корни – пучки; узкие или мясистые листья