НАПИШИ СОЧИНЕНИЕ-РАССУЖДЕНИЕ НА ТЕМУ "КТО МОЖЕТ СОВЕРШИТЬ ПОДВИГ"

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НАПИШИ СОЧИНЕНИЕ-РАССУЖДЕНИЕ НА ТЕМУ "КТО МОЖЕТ СОВЕРШИТЬ ПОДВИГ"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подвиг может совершить любой даже ребёнок.          Однажды человек шел по городу,он был труслив.Труса звали Николай.Он боялся всего.Даже автомобилей.Боялся переходить дороги.Тут пошел  дождь,загремел гром.Молнии били прям в землю.Вдруг загорелась машина,так как по ней ударила молния.Никлай убежал.Он очень боялся.Пожарные приехали по вызову.Но не смогли потушить пожар.Все люди боялись.  Не кто не смог противостоять страхам.Ну что теперь случится с городом?Вдруг Коля охрабрел и стал тушить пожар.И потушил.           Вот так получается что подвиг может совершить каждый!кажись так!!!

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