НАПИШИ СОЧИНЕНИЕ-РАССУЖДЕНИЕ НА ТЕМУ "КТО МОЖЕТ СОВЕРШИТЬ ПОДВИГ"

Гость: Гость:

Подвиг может совершить любой даже ребёнок. Однажды человек шел по городу,он был труслив.Труса звали Николай.Он боялся всего.Даже автомобилей.Боялся переходить дороги.Тут пошел дождь,загремел гром.Молнии били прям в землю.Вдруг загорелась машина,так как по ней ударила молния.Никлай убежал.Он очень боялся.Пожарные приехали по вызову.Но не смогли потушить пожар.Все люди боялись. Не кто не смог противостоять страхам.Ну что теперь случится с городом?Вдруг Коля охрабрел и стал тушить пожар.И потушил. Вот так получается что подвиг может совершить каждый!кажись так!!!