Как автор относится к тарасу бульбе?

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Образ Тараса Бульбы может быть истолкован и аллегорически: старый Тарас — это воплощение старинных идеалов сечевого рыцарства, Андрий — воплощение взглядов неустойчивой части казачества, склонной к компромиссам и прямому предательству, а Остап — воплощение молодой запорожской силы, зреющей в украинском народе.