В чем общечеловеческое значение фамусовского общества

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Комедия «Горе от ума» была написана между 1815 и 1824 годом. Содержание пьесы тесно связано с историческими событиями. В это время в русском обществе правили за-щитники феодализма и крепостничества, но в то же время появлялось и прогрессивно мыслящее, передовое дворянство. Таким образом, в комедии столкнулись два века — «век нынешний» и «век минувший» . «Век минувший» олицетворяет фамусовское общество. Это знакомые и родственники Павла Афанасьевича Фамусова — богатого, знатного барина, в доме которого происходит действие комедии. Это князь и княгиня Туго-уховские, старуха Хлестова, супруги Горичи, полковник Скалозуб. Всех этих людей объединяет одна точка зрения на жизнь. В их среде считается нормальным явлением торговля людьми. Крепостные искренне служат им, иногда спасают их честь и жизнь, а хозяева могут выменять их на борзых собак. Так, на балу в доме Фамусова Хлестова просит Софью, чтобы та от ужина дала подачку для ее арапки — девки и собачки. Хлестова не видит никакой разницы между ними. Сам Фамусов кричит на своих слуг: «В работу вас, на поселенья вас!» . Даже дочь Фамусова Софья, воспитанная на французских романах, . говорит своей горничной Лизе: «Послушай, вольности ты лишней не бери!» . Главное для фамусовского общества — это богатство. Их идеалы — люди в чинах. Фамусов ставит в пример Чацкому Кузьму Петровича, который был «почтенный камергер» , «с ключом» , «богат и на богатой был женат» . Павел Афанасьевич желает для своей дочери такого жениха, как Скалозуб, ведь он «золотой мешок и метит в генералы» . Фамусовское общество отличает и безразличие к службе. Фамусов — «управляющий в казенном месте» . Он занимается делами очень неохотно. По настоянию Молчалина Фамусов подписывает бумаги, несмотря на то, что в них «противуречье есть, и многое недельно» . Павел Афанасьевич считает: «Подписано, так с плеч долой» . В фамусовском обществе принято держать на службе только родственников. Фамусов говорит: «При мне служащие чужие очень редки..,» . Эти люди ничем не интересуются, кроме обедов, ужинов и танцев. Во время этих увеселений они злословят и сплетничают. Они «низкопоклонники и дельцы» , «льстецы и подхалимы» . Павел Афанасьевич вспоминает о своем дяде Максиме Петровиче, большом вельможе: «Когда же надо подслужиться, и он сгибался вперегиб» . Фамусов также с большим почитанием встречает предполагаемого жениха своей дочери Скалозуба, он говорит: «Сергей Сергеич, к нам сюда-с, прошу покорно…» , «Сергей Сергеич, дорогой, кладите шляпу, сденьте шпагу…» . Всех представителей фамусовского общества объединяет их отношение к образованию и просвещению. Подобно Фамусову, они искренне уверены в том, что «ученье — вот чума, ученость — вот причина, что нынче, пуще, чем когда, безумных развелось людей, и дел, и мнений» . А полковник Скалозуб, не отличающийся умом, рассказывает о новом проекте школ, лицеев, гимназий, где будут учить строевому шагу, а книги сохранят только «для больших оказий» . Фамусовское общество не признает русскую культуру и язык. Им ближе французская культура, они преклоняются перед ней и перед французским языком. Чацкий в своем монологе говорит, что французик из Бордо, не нашел здесь «ни звука русского, ни русского лица» . Они все одинаково относятся к Чацкому, который является представителем всего нового и передового. Им непонятны его идеи и про- грессивные взгляды. Герой пытается доказать свою правоту, но это заканчивается для него трагически. Распространяется слух о его сумасшествии, так как общество не хочет взглянуть на окружающий мир по-другому. Так Грибоедов отразил конфликт между двумя лагерями: сторонниками крепостного права и передовыми мыслителями того времени.