Определите толщину пластинки длина которой равна 40 см ширина 2,5 см если раскалить проволоку впламени горелки то разорвать ее намного легче почему

Физика
Определите толщину пластинки длина которой равна 40 см ширина 2,5 см если раскалить проволоку впламени горелки то разорвать ее намного легче почему
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потомушто малекулы при нагревани очень близко к друг. другу и при натягивании провалки малекулы отталкиваются
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