Записать и вычислить разность в которой вычитаемое 5 уменьшаемое на 7 больше вычитаемого
Математика
Записать и вычислить разность в которой вычитаемое 5 уменьшаемое на 7 больше вычитаемого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-b=c - разность a - уменьшаемое b - вычитаемое c - разность 5+7=12 12-5=7 - разность
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