Записать проверочные слова.Варежка,снежки,чашки,ложки,веревка,травка,морковка,незабудка,утка,соседка,лодка,берёзка,указка,сказка,полоска.
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Записать проверочные слова.Варежка,снежки,чашки,ложки,веревка,травка,морковка,незабудка,утка,соседка,лодка,берёзка,указка,сказка,полоска.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Варежки - варежечка, снежки - снежок, чашки - чашечка, ложки - ложечка, верёвка - верёвочка, травка- травинка, морковка - морковочка незабудка - незабудочка, утка - уточка, соседка - соседи, лодка - лодочка, берёзка - берёзка, указка - указать, сказка - сказать, полоска - полосы.
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