Записать проверочные слова.Варежка,снежки,чашки,ложки,веревка,травка,морковка,незабудка,утка,соседка,лодка,берёзка,указка,сказка,полоска.

Русский язык
Записать проверочные слова.Варежка,снежки,чашки,ложки,веревка,травка,морковка,незабудка,утка,соседка,лодка,берёзка,указка,сказка,полоска.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Варежки - варежечка, снежки -  снежок, чашки -  чашечка, ложки -  ложечка, верёвка -  верёвочка, травка-  травинка, морковка -  морковочка незабудка - незабудочка, утка -  уточка, соседка -  соседи, лодка - лодочка, берёзка -  берёзка, указка -  указать, сказка -  сказать,  полоска - полосы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помоготи с решением задачи Два оператора набрали на компьютере 246 страниц первий ??ператоп набирал 6 дней по 21 странице в день .По сколько в день...
Ответить
Математика
В магазин привезли 250 коробок, вкаждой коробке по 54 пачки печенья. какова масса всего печенья, если масса одной пачки 150г? помогите пж!!!
Ответить
Математика
У мамы 80 руб. Сколько кг крупы по цене 9 руб. 1 кг сможет купить мама и сколько денег ?? неё останется?
Ответить
Математика
85:17×(21-45:(54:6))+90:15×(56:8)-122решите по действию
Ответить
Математика
Решите пожалуйста очень надо
Ответить