Запиши четыре верных равенства,пользуясь числами: 1) 49,4900,100;2) 3,19,57;3) 90,5,18.
Математика
Запиши четыре верных равенства,пользуясь числами: 1) 49,4900,100;2) 3,19,57;3) 90,5,18.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)49*100=4900;100*49=4900;4900:100=49;4900:49=100 2)3*19=57;19*3=57;57/3=19;57/19=3 3) 18*5=90;5*18=90;90/5=18;90/18=5
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