Запиши что можно делать только летом, только зимой, в любое время года
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Запиши что можно делать только летом, только зимой, в любое время года
Ответ(ы):
Гость:
Летом купаться(bathe) или плавать (swim) Зимой играть в снежки (play snowballs) В любое время года можно гулять (walk)
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