Запиши ім*я та прізвіще видатного українського байкаря

Українська мова
Запиши ім*я та прізвіще видатного українського байкаря
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тарас Григорьевич Шевченко
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