Запиши ім*я та прізвіще видатного українського байкаря
Українська мова
Запиши ім*я та прізвіще видатного українського байкаря
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тарас Григорьевич Шевченко
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Make up sentences using used to construction: 1. I\play football\ when I was 10. 2. Matt \not have a lot of free time\ when he was a student. ...
Другие предметы
Математика
Надо разложить 12 кусочков сахара в стаканы по 2 кусочка. сколько потребуется стаканов? закрасить их.