Запиши названия осенних месяцев в языке народов твоего края которые связаны с явлениями неживой природы
Окружающий мир
Запиши названия осенних месяцев в языке народов твоего края которые связаны с явлениями неживой природы
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Гость:
Сентябрь,октябрь,ноябрь
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