Запиши новые слова из слова подчеркни буквы написание которых нужно запомнить вс??авь нужные буквы в выделенном слове подчеркни последнюю букву основы и поставьте ударение в скобках укажи число и падеж

Русский язык
Запиши новые слова из слова подчеркни буквы написание которых нужно запомнить вс??авь нужные буквы в выделенном слове подчеркни последнюю букву основы и поставьте ударение в скобках укажи число и падеж
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Автор: Гость
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Гость:
Трактористу не до сна-- За околицей(Т.п) Весна!
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