Запиши новые слова из слова подчеркни буквы написание которых нужно запомнить вс??авь нужные буквы в выделенном слове подчеркни последнюю букву основы и поставьте ударение в скобках укажи число и падеж
Русский язык
Запиши новые слова из слова подчеркни буквы написание которых нужно запомнить вс??авь нужные буквы в выделенном слове подчеркни последнюю букву основы и поставьте ударение в скобках укажи число и падеж
Ответ(ы):
Гость:
Трактористу не до сна-- За околицей(Т.п) Весна!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Укажите пример без грамматической ошибки (ошибок) в образовании форм слов. Молод??я врач Маргарита Петровна. Порвался левый сандалий. Серёжа – ...
Английский язык
Русский язык