Запиши новые слова из слова подчеркни буквы написание которых нужно запомнить вс??авь нужные буквы в выделенном слове подчеркни последнюю букву основы и поставьте ударение в скобках укажи число и падеж

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Запиши новые слова из слова подчеркни буквы написание которых нужно запомнить вс??авь нужные буквы в выделенном слове подчеркни последнюю букву основы и поставьте ударение в скобках укажи число и падеж

Автор: Гость