Запиши ответы: 8ц29кг×4=т....ц....кг; 255м5см÷5=...м....дм...см; 370мин-4ч23мин=...ч...мин
Математика
Запиши ответы: 8ц29кг×4=т....ц....кг; 255м5см÷5=...м....дм...см; 370мин-4ч23мин=...ч...мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8ц29кг×4=829кг×4=3316кг=3т3ц16кг 255м5см÷5=25505см÷5=5101см=51м1см 370мин-4ч23мин=370мин-263мин=107мин=1ч47мин.
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