Помогите пожалуйста решить составь и реши уравнение по таблице уменьшаемое 7005*7,в??читаемое?разность 102*2
Математика
Помогите пожалуйста решить составь и реши уравнение по таблице уменьшаемое 7005*7,в??читаемое?разность 102*2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(7005*7)-x=(102*2) так
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