Помогите пожалуйста решить составь и реши уравнение по таблице уменьшаемое 7005*7,в??читаемое?разность 102*2

Математика

Помогите пожалуйста решить составь и реши уравнение по таблице уменьшаемое 7005*7,в??читаемое?разность 102*2

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