Помогите пожалуйста решить составь и реши уравнение по таблице уменьшаемое 7005*7,в??читаемое?разность 102*2

Математика
Помогите пожалуйста решить составь и реши уравнение по таблице уменьшаемое 7005*7,в??читаемое?разность 102*2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(7005*7)-x=(102*2) так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите 2/56+3/196 6 класс
Ответить
Математика
Помогите плиз а)12 7/23-(6 18/23-t)=3 21/23+5 15/23
Ответить
Математика
Помогите!!! Раставьте знаки арифметических действий и скобки так, чтобы получилос?? верное равенство. 1 2 3 4 5=19
Ответить
Алгебра
Ребята, помогите с АЛГЕБРОЙ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ. На карточках записаны все возможные четырехзначные числа, составленные из цифр 1, 2, 3, 4...
Ответить
Биология
Какую функцию выполняет эндосперм
Ответить