Ребята, помогите с АЛГЕБРОЙ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ. На карточках записаны все возможные четырехзначные числа, составленные из цифр 1, 2, 3, 4, без повторения. Карточки перевернули и перемешали, а затем открыли одну из них....

Алгебра

Ребята, помогите с АЛГЕБРОЙ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ. На карточках записаны все возможные четырехзначные числа, составленные из цифр 1, 2, 3, 4, без повторения. Карточки перевернули и перемешали, а затем открыли одну из них. Какова вероятность того, что на этой карточке окажется ЧЁТНОЕ число?

Автор: Гость