Ребята, помогите с АЛГЕБРОЙ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ. На карточках записаны все возможные четырехзначные числа, составленные из цифр 1, 2, 3, 4, без повторения. Карточки перевернули и перемешали, а затем открыли одну из них....

Алгебра
Ребята, помогите с АЛГЕБРОЙ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ. На карточках записаны все возможные четырехзначные числа, составленные из цифр 1, 2, 3, 4, без повторения. Карточки перевернули и перемешали, а затем открыли одну из них. Какова вероятность того, что на этой карточке окажется ЧЁТНОЕ число?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) вычислим общее количество возможных чисел: 1234    2341     3241      4123 1243    2314     3214      4132 1324    2134     3124      4312 1342    2143     3142      4321 1423    2413     3412      4213 1432     2431    3421      4231      всего: 24 2) Количество чётных:  10    3)    р =10/24 =5/12≈0,417
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