Ребята, помогите с АЛГЕБРОЙ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ. На карточках записаны все возможные четырехзначные числа, составленные из цифр 1, 2, 3, 4, без повторения. Карточки перевернули и перемешали, а затем открыли одну из них....
Алгебра
Ребята, помогите с АЛГЕБРОЙ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ. На карточках записаны все возможные четырехзначные числа, составленные из цифр 1, 2, 3, 4, без повторения. Карточки перевернули и перемешали, а затем открыли одну из них. Какова вероятность того, что на этой карточке окажется ЧЁТНОЕ число?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) вычислим общее количество возможных чисел: 1234 2341 3241 4123 1243 2314 3214 4132 1324 2134 3124 4312 1342 2143 3142 4321 1423 2413 3412 4213 1432 2431 3421 4231 всего: 24 2) Количество чётных: 10 3) р =10/24 =5/12≈0,417
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