Корнем с "дорогой" роднится, в сборе приставка таится, суффикс как в слове "дневник", целым же в космос проник

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Корнем с "дорогой" роднится, в сборе приставка таится, суффикс как в слове "дневник", целым же в космос проник

Автор: Гость