Корнем с "дорогой" роднится, в сборе приставка таится, суффикс как в слове "дневник", целым же в космос проник
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Корнем с "дорогой" роднится, в сборе приставка таится, суффикс как в слове "дневник", целым же в космос проник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спутник потому что с "дорогой" роднится корень - путь суффикс ик и он в космосе)
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