Какую функцию выполняет эндосперм

Биология
Какую функцию выполняет эндосперм
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Автор: Гость
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Гость:
Запас питательных веществ у однодольных
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