Запиши следующие числа в таблицу разрядов и классов. 256987,305604,29037,100001.Чколько разря??ов в одном классе? Класс тысяч : разряд сотен, разряд десятков , разряд едениц. Класс единиц: разряд сотен, разряд десятков, разряд ...

Математика
Запиши следующие числа в таблицу разрядов и классов. 256987,305604,29037,100001.Чколько разря??ов в одном классе? Класс тысяч : разряд сотен, разряд десятков , разряд едениц. Класс единиц: разряд сотен, разряд десятков, разряд единиц.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
256987=200000+50000+6000+900+80+7;305604=300000+5000+600+4;29037=20000+9000+30+7;100001=100000+1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите углы параллелограмма а ) сумма двух его противоположных углов равна 94 °;б)??азность двух из них равна 70°
Ответить
Русский язык
Разбор слова по составу бессмыслица
Ответить
Алгебра
Знайти похідну складеної функції y=sin^3(x-x^2)=
Ответить
Русский язык
Помогите плизз с 57 там найти 3 слова в которых все согласные звуки твёрдые,и два сл??ва в которых все согласные мягкие
Ответить
Алгебра
Линейное уравнение с одной переменной.Помогите пожалуйста решить задание.а)х-3/6=7/9;б)х+7/3=2х+3/5;в)2х-3/5=9/10;г)х+3/2=3х-2/7.
Ответить