Запиши следующие числа в таблицу разрядов и классов. 256987,305604,29037,100001.Чколько разря??ов в одном классе? Класс тысяч : разряд сотен, разряд десятков , разряд едениц. Класс единиц: разряд сотен, разряд десятков, разряд ...

Математика

Запиши следующие числа в таблицу разрядов и классов. 256987,305604,29037,100001.Чколько разря??ов в одном классе? Класс тысяч : разряд сотен, разряд десятков , разряд едениц. Класс единиц: разряд сотен, разряд десятков, разряд единиц.

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