Запиши следующие числа в таблицу разрядов и классов. 256987,305604,29037,100001.Чколько разря??ов в одном классе? Класс тысяч : разряд сотен, разряд десятков , разряд едениц. Класс единиц: разряд сотен, разряд десятков, разряд ...
Математика
Запиши следующие числа в таблицу разрядов и классов. 256987,305604,29037,100001.Чколько разря??ов в одном классе? Класс тысяч : разряд сотен, разряд десятков , разряд едениц. Класс единиц: разряд сотен, разряд десятков, разряд единиц.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
256987=200000+50000+6000+900+80+7;305604=300000+5000+600+4;29037=20000+9000+30+7;100001=100000+1
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