Запиши слова вставляя ъ или ь знак дружная семья

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Запиши слова вставляя ъ или ь знак дружная семья
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дружная семья. Где логика? Ты же сам в вопросе написал правильно? Или не добавил какие слова!
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