Запиши словами числа 9, 11, 17, 18, 30, 58, 70, 80, 500, 800 и составь с ними словосочетания. Обозн??чь корни в числительных.

Русский язык
Запиши словами числа 9, 11, 17, 18, 30, 58, 70, 80, 500, 800 и составь с ними словосочетания. Обозн??чь корни в числительных.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девять, одиннадцать, семнадцать, восемнадцать, тридцать, пятьдесят восемь, семьдесят ,восемьдесят, пятьсот ,восемьсот !!!
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