Запиши словосочетания по правилам русского языка. Установи связи слов при помощи стрелки и вопросов лучи солнца белоснежный ландыш вещь подружки положил в борщ
Русский язык
Запиши словосочетания по правилам русского языка. Установи связи слов при помощи стрелки и вопросов лучи солнца белоснежный ландыш вещь подружки положил в борщ
Ответ(ы):
Гость:
Лучи ->(чего?) солнца Белоснежный (какой?) <- ландыш Вещь (чья?) -> подружки Положил (куда?) -> в борщ
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