Запиши словосочетания по правилам русского языка. Установи связи слов при помощи стрелки и вопросов лучи солнца белоснежный ландыш вещь подружки положил в борщ

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Запиши словосочетания по правилам русского языка. Установи связи слов при помощи стрелки и вопросов лучи солнца белоснежный ландыш вещь подружки положил в борщ

Автор: Гость