Запиши в порядке убывания числа между 68 и 72. сравни их запиши каждое число в виде с??ммы десятков и единиц. это 2 класс

Математика

Запиши в порядке убывания числа между 68 и 72. сравни их запиши каждое число в виде с??ммы десятков и единиц. это 2 класс

Автор: Гость