Запиши в порядке убывания числа между 68 и 72. сравни их запиши каждое число в виде с??ммы десятков и единиц. это 2 класс
Математика
Запиши в порядке убывания числа между 68 и 72. сравни их запиши каждое число в виде с??ммы десятков и единиц. это 2 класс
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Гость:
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